Тренер «Лутона» Джонс возглавил «Саутгемптон»

«Саутгемптон» объявил о назначении Нэйтана Джонса на пост главного тренера команды.

«Святые» подписали контракт с 49-летним валлийцем до конца июня 2026 года.

Предыдущей командой Джонса был «Лутон», в котором специалист работал с мая 2020 года. Он покинул клуб в среду, 9 ноября.

Предыдущим главным тренером «Саутгемптона» был Ральф Хазенхюттль, который работал в команде с декабря 2018 года. Специалист был отправлен в отставку 7 ноября.

«Саутгемптон» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 12 очками в 14 матчах.