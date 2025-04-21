Слот: «Смешно подвергать сомнению преданность Трента «Ливерпулю»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на критику в адрес защитника команды Трента Александр-Арнолда.

Ранее неоднократно сообщалось, что 26-летний англичанин по окончании сезона подпишет контракт с «Реалом». Его соглашение с «Ливерпулем» истекает летом.

20 апреля Трент отметился победным голом в матче против «Лестера» (1:0) в 33-м туре АПЛ.

«Смешно подвергать сомнению его преданность этому клубу. Все заголовки должны быть о Тренте, забившем этот гол, и обо всех невероятных моментах, которые он подарил этому клубу за эти годы», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо.

Александр-Арнолд является воспитанником «Ливерпуля». В текущем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.