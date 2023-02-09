Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:43

Тренер «Лидса» рассказал, что говорил команде в перерыве матча с «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер «Лидса» Майкл Скубала прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Англии. После первого тайма его команда выигрывала 1:0.

«Да, мне понравилось. Это захватывающая возможность для игроков и персонала, поэтому мы должны попытаться добиться результата. Мы настроили команду на прагматизм, но также и на игру, и на то, чтобы забивать голы. Что я говорил в перерыве? Будьте позитивны. Выходите и играйте. Давайте попробуем забить еще», — цитирует BBC Скубалу.

«Манчестер Юнайтед с 43 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» набрал 19 очков и поднялся на 16-ю строчку, обойдя «Вест Хэм».

8&nbsp;февраля. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лидс&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом»
Футбол
ФК Лидс
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Под завалами в турецком Хатае находится семья из четырех граждан России
Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Зеленский приехал на ужин с Макроном и Шольцем в Елисейский дворец
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг — о ничьей с «Лидсом»: «Смешанные чувства»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости