Тренер «Лидса» Бьелса: «Ливерпуль» защищался близко к своим воротам»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса после ничейного результата в матче 32-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) подвел итоги встречи.

«Были периоды, когда одни доминировали над другими. Возможно, во втором тайме, когда мы проигрывали, у нас было больше непрерывных атак, когда мы искали возможность для гола. У нас были шансы, были шансы и у них.

Первый тайм был более равным, второй тайм больше был за нами, но соперник всегда был опасен.

Поскольку разница была только в один гол, мы надеялись, что сможем реализовать его. Мы продолжали создавать опасность у ворот соперника, даже несмотря на то, что «Ливерпуль» защищался близко к своим воротам», – приводит слова Бьелсы BBC Sport.

«Ливерпуль» с 53 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» – 10-я строчка и 46 баллов.