Тренер "Лестера": "Мы должны быть в топ-7 премьер-лиги"

И.о. главного тренера "Лестера" Майк Стоуэлл, который возглавяет команду наравне с Адамом Сэдлером, считает, что команда должна занимать более высокое место в чемпионате Англии.

- Я говорил с игроками этим утром и сказал им, насколько они хороши и насколько хороши они могут быть. Я бросил им вызов, - цитирует специалиста Sky Sports. - Мы команда топ-7, мы должны быть там. Конечно, нам нужно заработать право, что нам не удалось.

"Лестер" занимает 12-е место в премьер-лиге, имея 32 очка в 27 играх. В последнем матче команда уступила "Кристал Пэлас" (1:4).

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