Тренер «Кристал Пэлас» Ходжсон: «Мы не заслужили такое поражение от «Эвертона»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал поражение от «Эвертона» (1:3) в матче 26-го тура АПЛ.

— Неприятное поражение, учитывая то, как мы играли, — приводит BBC Sport Ходжсона. — Возможно, в первом тайме мы действовали немного небрежно, но во второй половине встречи в наших действиях было больше уверенности. Мы не заслужили такое поражение.

На данный момент «Кристал Пэлас» занимает 14-ю строчку таблицы АПЛ, набрав 30 очков в 26 матчах. «Эвертон» (36 очков) располагается на седьмой позиции.