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Тренер клуба 8-й английской лиги в восторге от попадания на «Тоттенхэм» в Кубке Англии

30 ноября 2020, 22:46

Главный тренер клуба 8-го дивизиона Англии «Марин» Нил Янг в восторге от жеребьевки Кубка Англии. В третьем раунде его команда встретится с лидером АПЛ «Тоттенхэмом».

— Это невероятная жеребьевка, — цитирует BBC Янга. — Мы подготовимся настолько хорошо, насколько возможно. Обычно Жозе выжимает из команд все лучшие стороны. Мы выиграли семь матчей, чтобы добраться до этой стадии, и это великолепная награда.

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