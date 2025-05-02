Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: «Этот год многому научил»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что нынешний сезон был полезен для «горожан».

«Этот год многому научил. Нет одной причины, из-за которой он был трудным. Есть много деталей, например, неправильные решения, принятые мной. Так что этот год многому научил лично меня. Я знал, что будет момент, когда мы споткнемся, но мы много падали. Мы не ожидали, что настолько, но мы не можем победить всех», — приводит ESPN слова тренера.

За четыре тура до завершения чемпионата Англии «Манчестер Сити» с 61 очком занимает четвертое место в турнирной таблице.

Небесно-голубые вылетели из Лиги чемпионов, однако поборются за Кубок Англии. В финале турнира «Ман Сити» сыграет против «Кристал Пэлас». Решающий матч состоится 17 мая.