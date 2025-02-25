Гвардиола доволен игрой новичков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола положительно оценил игру новичков клуба. Зимой к «горожанам» присоединились защитники Абдукодир Хусанов и Витор Рейс, хавбек Нико Гонсалес и форвард Омар Мармуш.

«[Они играют] действительно здорово для такого короткого времени в клубе. Хусанов приехал и сыграл против «Челси», «Ньюкасла», «Реала» и «Ливерпуля» — сложный график. Учитывая, что Хусанов не владеет английским свободно, впечатление хорошее.

Омар — то же самое. Нико играл меньше. Но они оба были очень хороши. Витор показал хороший уровень в те минуты, когда играл», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити» набрал 44 очка после 26 туров АПЛ и занимает четвертое место в таблице.