Тухель: «Сложно понять, почему запрос о переносе матча «Челси» отклонили»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 18-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» высказал свое негодование в связи с тем, что встречу не стали переносить.

«Мы думали, что у нас серьезные аргументы в отношении безопасности и здоровья игроков, — цитирует Тухеля BBC. — У нас семь зараженных, нам пришлось сидеть в автобусе и ездить вместе три часа. Мы контактировали, завтракали вместе и обедали.

Мы подали запрос не перенос матча. Необходимо взять ситуацию под контроль. Однако запрос отклонили. Это сложно понять, ведь мы заботимся о здоровье игроков. В итоге мы получаем футболистов, которые играют после травм. Это дополнительный риск.

Я очень обеспокоен, ведь у нас четыре дня подряд положительные тесты. Как это может закончиться, если мы вместе едем в автобусе и участвуем в матчах? Мы разочарованы и рассержены".

Напомним, что несколько матчей чемпионата Англии перенесены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.