Тухель: «Сложно понять, почему запрос о переносе матча «Челси» отклонили»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед матчем 18-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» высказал свое негодование в связи с тем, что встречу не стали переносить.
«Мы думали, что у нас серьезные аргументы в отношении безопасности и здоровья игроков, — цитирует Тухеля BBC. — У нас семь зараженных, нам пришлось сидеть в автобусе и ездить вместе три часа. Мы контактировали, завтракали вместе и обедали.
Мы подали запрос не перенос матча. Необходимо взять ситуацию под контроль. Однако запрос отклонили. Это сложно понять, ведь мы заботимся о здоровье игроков. В итоге мы получаем футболистов, которые играют после травм. Это дополнительный риск.
Я очень обеспокоен, ведь у нас четыре дня подряд положительные тесты. Как это может закончиться, если мы вместе едем в автобусе и участвуем в матчах? Мы разочарованы и рассержены".
Напомним, что несколько матчей чемпионата Англии перенесены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
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