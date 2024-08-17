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Тренер «Челси» Мареска посоветовал Чилуэллу покинуть команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал будущее защитника лондонцев Бена Чилуэлла.

«Чилли с нами, но последние несколько дней он не тренировался, потому что был болен. Причина, по которой он не сыграл против «Интера», заключалась в том, что с Чилли все совершенно ясно – хотя он мне и нравится, у него есть проблема с выбором позиции.

С утра у нас тренировались 22 футболиста. Если вы их спросите, они все скажут, что хотят сыграть против «Сити» в воскресенье. Но это невозможно. Если ты тренируешься каждый день, но не получаешь ни минуты, это плохо и для них, и для меня. Мне нужно принять решение. Вероятно, лучше уйти и получать игровое время», – приводит слова Марески Goal.

27-летний защитник выступает за «Челси» с лета 2020 года. Чилуэлл провел за лондонцев 106 матчей, забил девять мячей и сделал 12 результативных передач.

Контракт защитника с «Челси» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Челси
Энцо Мареска
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