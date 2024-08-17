Тренер «Челси» Мареска посоветовал Чилуэллу покинуть команду
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал будущее защитника лондонцев Бена Чилуэлла.
«Чилли с нами, но последние несколько дней он не тренировался, потому что был болен. Причина, по которой он не сыграл против «Интера», заключалась в том, что с Чилли все совершенно ясно – хотя он мне и нравится, у него есть проблема с выбором позиции.
С утра у нас тренировались 22 футболиста. Если вы их спросите, они все скажут, что хотят сыграть против «Сити» в воскресенье. Но это невозможно. Если ты тренируешься каждый день, но не получаешь ни минуты, это плохо и для них, и для меня. Мне нужно принять решение. Вероятно, лучше уйти и получать игровое время», – приводит слова Марески Goal.
27-летний защитник выступает за «Челси» с лета 2020 года. Чилуэлл провел за лондонцев 106 матчей, забил девять мячей и сделал 12 результативных передач.
Контракт защитника с «Челси» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
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2
|Нот. Форест
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3
|Вулверхэмптон
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4
|Саутгемптон
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5
|Борнмут
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6
|Эвертон
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7
|Ипсвич
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8
|Лестер
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9
|Брентфорд
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10
|Кр. Пэлас
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|0-0
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11
|Челси
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|0-0
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12
|Ливерпуль
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|0
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|0-0
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13
|Арсенал
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|0-0
|0
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14
|Ман. Сити
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|0
|0
|0-0
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15
|Брайтон
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|0
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|0-0
|0
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16
|Астон Вилла
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|1 : 0
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -
|Г
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Джошуа Зиркзе
Манчестер Юнайтед
|1
|П
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Алехандро Гарначо
Манчестер Юнайтед
|1
|И
|К
|Ж
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Кэлвин Басси
Фулхэм
|1
|0
|1
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Том Кэрни
Фулхэм
|1
|0
|1
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Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед
|1
|0
|1