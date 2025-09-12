Мареска: «Гарначо хорошо работает, вскоре получит игровое время»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал игровую форму форварда Алехандро Гарначо.

«Гарначо хорошо работает [на тренировке]. Безусловно, ему нужно много работать. Он приехал не в полноценной форме. Вскоре можем дать ему небольшое игровое время», — цитирует Мареску Sky Sports.

21-летний аргентинец перешел в «Челси» 30 августа. Гарначо является воспитанником «МЮ». Он провел за манкунианцев 144 матча, забил 26 голов и сделал 22 результативных паса.