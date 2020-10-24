Тренер «Брайтона» уверен, что на Уайта не повлияет разговоры о трансфере в «Ливерпуль»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер уверен, что на защитника Бена Уайта не повлияют слухи о трансфере.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может приобрести 23-летнего англичанина в зимнее трансферное окно после того, как Виргил ван Дейк получил тяжелую травму.

— Я думаю, что это похоже на то, что было в начале сезона — всевозможные разговоры о том, что он перейдет в другой клуб, — приводит слова Поттера Sky Sports. - Это часть футбольного шума. Я знаю, что Бен достаточно уравновешен, чтобы не позволить этому повлиять на него.