Тренер «Брайтона» уверен, что на Уайта не повлияет разговоры о трансфере в «Ливерпуль»
Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер уверен, что на защитника Бена Уайта не повлияют слухи о трансфере.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может приобрести 23-летнего англичанина в зимнее трансферное окно после того, как Виргил ван Дейк получил тяжелую травму.
— Я думаю, что это похоже на то, что было в начале сезона — всевозможные разговоры о том, что он перейдет в другой клуб, — приводит слова Поттера Sky Sports. - Это часть футбольного шума. Я знаю, что Бен достаточно уравновешен, чтобы не позволить этому повлиять на него.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.