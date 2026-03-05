Тренер «Брайтона» раскритиковал арбитра после поражения от «Арсенала»

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер после поражения от «Арсенала» (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии оценил работу судейской бригады.

«Действительно хорошая получилась игра. Мы могли бы получить пенальти, но нам нужно смириться с этим решением. Судья же должен лучше контролировать другие моменты в целом. Должно быть больше желтых карточек за затягивание времени. Вратарь «Арсенала» упал три раза», — сказал в эфире TNT Sports.

«Арсенал» набрал 67 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» идет на 12-й строчке — 37 очков.

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