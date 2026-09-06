Тренер «Брайтона» Хюрцелер о Вушковиче: «Он сможет стать топ-игроком»

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер оценил игру защитника Луки Вушковича в матче с «Лидсом» (1:1) в 3-м туре чемпионата Англии.

На 71-й минуте 19-летний хорват сравнял счет.

«То, что у него есть — это физическая готовность быстро адаптироваться к Премьер-лиге. Но определенно мы не должны недооценивать, что он действительно очень молодой футболист.

Для своего возраста он играет очень зрело и определенно быстро адаптируется. У него все еще бывают моменты — как и у всей команды в целом, — когда он немного выключается из игры, моменты, когда он не на 100 процентов включен в игру, моменты, когда ему не хватает опыта, но это придет со временем.

Он провел свой третий матч в Премьер-лиге, он играл против нападающего, у которого так много опыта. Это определенно то, чему он научится, и Премьер-лига воспитает его.

Мы стараемся помогать, стараемся поддерживать его, и тогда он сможет стать топ-игроком», — сказал немецкий тренер на пресс-конференции.

Вушкович перешел в «Брайтон» из «Тоттенхэма» перед началом сезона-2026/27.