Тренер «Брайтона» Хюрцелер о Вушковиче: «Он сможет стать топ-игроком»
Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер оценил игру защитника Луки Вушковича в матче с «Лидсом» (1:1) в 3-м туре чемпионата Англии.
На 71-й минуте 19-летний хорват сравнял счет.
«То, что у него есть — это физическая готовность быстро адаптироваться к Премьер-лиге. Но определенно мы не должны недооценивать, что он действительно очень молодой футболист.
Для своего возраста он играет очень зрело и определенно быстро адаптируется. У него все еще бывают моменты — как и у всей команды в целом, — когда он немного выключается из игры, моменты, когда он не на 100 процентов включен в игру, моменты, когда ему не хватает опыта, но это придет со временем.
Он провел свой третий матч в Премьер-лиге, он играл против нападающего, у которого так много опыта. Это определенно то, чему он научится, и Премьер-лига воспитает его.
Мы стараемся помогать, стараемся поддерживать его, и тогда он сможет стать топ-игроком», — сказал немецкий тренер на пресс-конференции.
Вушкович перешел в «Брайтон» из «Тоттенхэма» перед началом сезона-2026/27.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|7-2
|9
|
2
|Халл Сити
|3
|2
|1
|0
|3-0
|7
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Челси
|2
|2
|0
|0
|7-5
|6
|
5
|Ливерпуль
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|
6
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|
7
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|Лидс
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
9
|Брайтон
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
10
|Эвертон
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
11
|Сандерленд
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
12
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
13
|Кр. Пэлас
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
14
|Ипсвич
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
15
|Нот. Форест
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
16
|Борнмут
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
17
|Тоттенхэм
|3
|0
|1
|2
|0-5
|1
|
18
|Астон Вилла
|3
|0
|1
|2
|0-5
|1
|
19
|Ковентри
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|
20
|Фулхэм
|3
|0
|0
|3
|4-7
|0
|4.09
|22:00
|Ипсвич – Ливерпуль
|0 : 2
|5.09
|14:30
|Ньюкасл – Борнмут
|2 : 2
|5.09
|17:00
|Брентфорд – Сандерленд
|1 : 1
|5.09
|17:00
|Брайтон – Лидс
|1 : 1
|5.09
|17:00
|Фулхэм – Кр. Пэлас
|2 : 3
|5.09
|17:00
|Ман. Сити – Ковентри
|1 : 0
|5.09
|17:00
|Нот. Форест – Тоттенхэм
|0 : 0
|5.09
|19:30
|Халл Сити – Астон Вилла
|0 : 0
|6.09
|16:00
|Эвертон – МЮ
|- : -
|6.09
|18:30
|Арсенал – Челси
|- : -
|Г
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|3
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|3
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|3
|П
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Риккардо Калафьори
Арсенал
|2
|
|
Жоао Педро
Челси
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Виталий Янельт
Брентфорд
|3
|0
|3
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|2
|0
|2