Тренер «Астон Виллы» считает, что судья неверно назначил пенальти в игре с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил, что в первом тайме был неверно назначен пенальти. На 40-й минуте Антони Марсьяль открыл счет, реализовав одиннадцатиметровый.

— Во время игры я подумал, что там был пенальти, но я посмотрел повтор после игры и увидел, что игрок сам споткнулся, — цитирует BBC Смита. — Я не понимаю, почему Майкл Оливер не стал смотреть повтор. Ведь для этого нужен ВАР, не так ли? Он споткнулся. Я не думаю, что это пенальти.