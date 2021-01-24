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Тренер «Астон Виллы» подтвердил переход полузащитника «Марселя» Сансона

09:58
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Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит подтвердил информацию о переходе в команду полузащитника «Марселя» Моргана Сансона.

«Я еще не говорил с нашим спортивным директором, но у нас вскоре появится новый игрок. Надеюсь, скоро сделка будет завершена», — приводит Sky Sports ответ Смита на вопрос о Сансоне.

В сезоне-2020/21 Сансон провел за «Марсель» 19 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заплатит за 26-летнего француза 14 миллионов фунтов, в сделке прописаны дополнительные бонусы в размере 1,5 миллиона фунтов.

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