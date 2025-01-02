Артета: «Надеюсь, Хаверц поправится очень быстро»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Кая Хаверца, который пропустил матч 19-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:1).

«Было очевидно, что Кай не сможет играть против «Брентфорда». Он чувствовал себя совсем плохо, у него были явные симптомы заболевания. Такие вещи случаются. В этот период всегда что-то проявляется — простуды, инфекции, вирусы. Я обычно стараюсь не спешить с составом, потому что ты проснешься утром, и, к сожалению, тебя может ждать сюрприз», — приводит Goal слова Артеты.

Однако тренер выразил надежду, что Хаверц будет готов принять участие в матче против «Брайтона» 4 января.

«Думаю, Кай сыграет. Надеюсь, он поправится очень быстро», — добавил специалист.

В нынешнем сезоне 25-летний Хаверц провел 25 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, отметившись 12 голами и 3 результативными передачами.