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Артета: «Очень рад победе над «Эвертоном»

Руслан Минаев

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что доволен игрой команды против «Эвертона» (1:0) в 17-м туре чемпионата Англии.

«Я очень рад победе, тут действительно очень сложно играть. Это очень хорошо организованный соперник. Хочу, кстати, отметить то, насколько прекрасный стадион тут построили, у меня от этой красоты мурашки. Поздравляю.

В первом тайме были отрезки, когда мы по-настоящему доминировали, но создавали не так много моментов. Мы забили гол. А во втором тайме у нас было три явных голевых момента, и в АПЛ их надо использовать, если хочешь провести конец матча в более расслабленном состоянии.

Мы не смотрим на «Ман Сити». Знаю, что вы, ребята, следите. Мы можем контролировать только свою игру и свои результаты, и мы знаем, сколько еще играть и насколько сложна эта лига. Вот и все», — цитирует Артету Sky Sports.

«Арсенал» одержал третью победу подряд во всех турнирах. «Канониры» набрали 39 очков и вернулись на первое место в таблице АПЛ.

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ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
Микель Артета
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-5 18
2
 Арсенал 6 5 0 1 10-5 15
3
 Брайтон 6 4 1 1 18-5 13
4
 Брентфорд 6 2 4 0 12-6 10
5
 Эвертон 6 2 4 0 8-5 10
6
 Челси 6 3 1 2 15-13 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 7-7 9
8
 Халл Сити 6 2 3 1 8-6 9
9
 Лидс 6 2 3 1 8-5 9
10
 Ипсвич 6 3 0 3 9-12 9
11
 Ньюкасл 6 2 2 2 10-13 8
12
 Кристал Пэлас 6 2 1 3 9-12 7
13
 Ковентри 6 2 0 4 5-11 6
14
 МЮ 6 1 3 2 9-9 6
15
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-8 5
16
 Астон Вилла 6 1 2 3 6-11 5
17
 Сандерленд 6 1 1 4 6-12 4
18
 Борнмут 6 0 3 3 7-13 3
19
 Тоттенхэм 6 0 3 3 3-9 3
20
 Фулхэм 6 0 2 4 6-10 2
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38 тур
17.10 14:30 Эвертон – Челси - : -
17.10 17:00 Брентфорд – Ливерпуль - : -
17.10 17:00 Фулхэм – Халл Сити - : -
17.10 17:00 Ман. Сити – Ипсвич - : -
17.10 19:30 Ньюкасл – Астон Вилла - : -
18.10 16:00 Борнмут – Сандерленд - : -
18.10 16:00 Брайтон – Кристал Пэлас - : -
18.10 16:00 Лидс – МЮ - : -
18.10 18:30 Нот. Форест – Арсенал - : -
19.10 22:00 Тоттенхэм – Ковентри - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
П
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 3 1 1
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
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