Артета о травме Эдегора: «Уверен, что он сделает все, чтобы быть в форме ко вторнику»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал повреждение плеча у хавбека Мартина Эдегора в матче с «Ноттингем Форест» (3:0) в 4-м туре АПЛ.

«У Эдегора повторное повреждение плеча? Да, похоже на то. Не знаю, то же ли это место, но травма очень похожа. Ему было некомфортно играть, он сыграл два матча за Норвегию, но, к сожалению, сегодня не смог. Поэтому нам нужно проконсультироваться с врачами, но я уверен, что он сделает все возможное, чтобы быть в форме ко вторнику», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Во вторник, 16 сентября, «Арсенал» сыграет с «Атлетиком» в Лиге чемпионов.