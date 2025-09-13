Артета о травме Эдегора: «Уверен, что он сделает все, чтобы быть в форме ко вторнику»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал повреждение плеча у хавбека Мартина Эдегора в матче с «Ноттингем Форест» (3:0) в 4-м туре АПЛ.
«У Эдегора повторное повреждение плеча? Да, похоже на то. Не знаю, то же ли это место, но травма очень похожа. Ему было некомфортно играть, он сыграл два матча за Норвегию, но, к сожалению, сегодня не смог. Поэтому нам нужно проконсультироваться с врачами, но я уверен, что он сделает все возможное, чтобы быть в форме ко вторнику», — цитирует тренера клубная пресс-служба.
Во вторник, 16 сентября, «Арсенал» сыграет с «Атлетиком» в Лиге чемпионов.
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3
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|0
|0
|0
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|0-0
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|0
|0
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5
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
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|0
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7
|Сандерленд
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8
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|
9
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|0-0
|0
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10
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|0
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|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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