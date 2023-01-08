Траоре рассказал, что игроки «Вулверхэмптона» уверены в Лопетеги

Нападающий «Вулверхэмптона» и национальной сборной Испании Адама Траоре рассказал, что думает о главном тренере английского клуба Хулене Лопетеги.

«Лопетеги просит команду сосредоточиться на всех аспектах игры. Мы уверены в том, что он делает. Это самое главное», — цитирует игрока AS.

На данный момент «Вулверхэмптон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.

14 января клуб сыграет с «Вест-Хэмом» в АПЛ. Начало — в 18.00 мск.