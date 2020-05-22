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Трансфер Видича из «Спартака» попал в топ-25 дорогих покупок при Фергюсоне

08:57
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Портал GiveMeSport опубликовал список 25 самых дорогих приобретений Алекса Фергюсона за время его работы с «Манчестер Юнайтед». В списке оказался защитник Неманья Видич, которого купили у «Спартака» в 2006 году за 9,4 миллиона фунтов. Этому трансферу издание поставило 10 баллов из 10.

Возглавил рейтинг Рио Фердинанд, которого в 2002 году приобрели у «Лидса» за 41,4 миллиона фунтов. Также в топ-5 покупок вошли: Хапун Сеьастьян Верон, Димитар Бербатов Уэйн Руни и Андерсон.

Только трансферы Видича, Руни и Фердинанда получили максимальную оценку.

Дополнительная информация:

https://www.givemesport.com/1569345-sir-alex-fergusons-25-most-expensive-signings-rated-out-of-10-2511

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