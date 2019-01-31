Трансфер Кастро из "Атлетико" стал рекордным в истории "Вулверхэмптона"

"Волки" заплатили рекордные в своей истории 20,5 миллионов евро за защитника "Атлетико" Хонни Кастро.

Контракт с Хонни рассчитан до лета 2023 года. В первой половине сезона игрок выступал за "Вулверхэмптон" на правах аренды. 24-летний защитник сыграл в 20 матчах, в которых забил один гол и получил пять желтых карточек.

Хонни является воспитанником "Сельты", за родную команду он играл с 2012 по 2018 годы. В 2018-м его впервые вызвали в сборную Испании, в составе "красной фурии" футболист провел три встречи.

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