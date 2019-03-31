Трансфер Эриксена может обойтись "Реалу" в 150 миллионов евро

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен покинет клуб только в том случае, если потенциальный покупатель сможет заплатить 150 миллионов евро.

По информации Mirror, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов отпустить 27-летнего игрока только за эту сумму. Несмотря на то, что контракт датчанина истекает летом 2020 года, Леви полон решимости добиться максимально возможной выгоды. Отметим, что "Тоттенхэм" выкупил полузащитника у "Аякса" в 2013 году за 13,5 миллионов евро.

В услугах хавбека сборной Дании заинтересован мадридский "Реал", в составе которого выступают бывшие звезды "шпор" Гарет Бэйл и Лука Модрич.

В текущем сезоне Кристиан Эриксен провел за "Тоттенхэм" 38 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 12 результативных передач.