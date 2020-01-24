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«Транмер Роверс» после победы над «Уотфордом» бросил вызов «МЮ»

03:21
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Клуб 3-го дивизиона Англии «Транмер Роверс» обыграл «Уотфорд» в 1/16 финала Кубка Англии. После победы пресс-служба клуба бросила вызов «Манчестер Юнайтед», с которым команда сыграет в следующей стадии турнира. Матч состоится 26 января.

«Мы сделали это! Подайте нам «Юнайтед»!» — говорится в сообщении в Twitter.

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