Трагедия в Брэдфорде. Тогда в пожаре погибли 56 человек

11 мая 1985 года — черный день в истории английского футбола. Тогда во время футбольного матча местного «Брэдфорда» загорелась одна из трибун стадиона, в результате чего погибло 56 человек.

Под конец первого тайма из-под трибуны давно устаревшего стадиона повалил едва заметный дымок. Полиция потихоньку просила зрителей спускаться на нижнюю часть трибуны, так как дым начал усиливаться. Но данная мера не принесла желаемого результата, ведь спустя каких-то пару минут, огонь хлынул именно из первых рядов. Перепуганная толпа резко побежала наверх. Те, кто сумел перебороть панику, рванули через небольшие еще языки пламени на футбольное поле, чем спасли себе жизнь и здоровье. Остальная же толпа потекла вверх по трибуне, где был предусмотрен выход наружу. Данный выход оказался заперт, так что люди банально попали в ловушку. Огню понадобилось всего лишь 2 минуты, чтобы с помощью ветра и деревянному каркасу стадиона охватить всю трибуну.

По официальным данным большинство людей погибло именно в этом коридоре из-за удушья. А источником возгорания оказался окурок сигареты, брошенный на деревянный пол трибуны. Провалившись между досок, он стал причиной воспламенения кучи отходов и мусора под трибуной.