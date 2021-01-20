«Трабзонспор» интересуется Роузом
12:37
«Трабзонспор» заинтересован в защитнике «Тоттенхэма» Дэнни Роузе, сообщает Daily Mail.
По информации источника, турецкий клуб может выкупить 30-летнего англичанина у «шпор» в январе. Сообщается, что стороны начали переговоры.
В сезоне-2020/21 Роуз не провел ни одного матча за основную команду «Тоттенхэма». На его счету 1 голевая передача в 2 матчах за молодежную команду «шпор». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
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