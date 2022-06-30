«Трабзонспор» близок к покупке полузащитника «Астон Виллы» Трезеге

«Трабзонспор» близок к трансферу полузащитника «Астон Виллы» Трезеге, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы согласовали сделку. Теперь турецкой команде осталось лишь договориться об условиях контракта с самим футболистом.

Ранее сообщалось, что покупка 27-летнего египтянина может обойтись «Трабзонспору» в 3 миллиона фунтов.

Вторую половину сезона-2021/22 Трезеге провел в другой турецкой команде — «Истанбул Башахшехире». В ее составе полузащитник забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 13 матчах.