"Тоттенхэм" закончил прошлый сезон с рекордной прибылью

Доходы "Тоттенхэма" в сезоне 2017/18 по сравнению с предыдущим годом выросли с 310 до 380 миллионов фунтов, сообщает BBC.

Клубу удалось получить рекордную прибыль в размере 113 миллионов фунтов после уплаты налогов в прошлом сезоне, что на 7 миллионов больше, чем у "Ливерпуля". По информации газеты, основными источниками рекордных результатов "шпор" стали продажа игроков, рост посещаемости на "Уэмбли" и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

На зарплаты "Тоттенхэм" потратил 147 миллионов фунтов, на продаже футболистов заработал 84 миллиона. Благодаря играм на "Уэмбли", доход клуба увеличился более чем вдвое – с 19 миллионов фунтов до 42,6.

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