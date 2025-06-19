«Тоттенхэм» заинтересован в Семеньо
«Тоттенхэм» намерен подписать полузащитника «Борнмута» Антуана Семеньо, сообщил в соцсети X журналист Себастьен Видаль.
По данным источника, трансфер 25-летнего ганца может состояться в летнее трансферное окно.
В сезоне-2024/25 Семеньо в 42 матчах за «Борнмут» во всех турнирах забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт действует до лета 2029 года.
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
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|0-0
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0
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|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0-0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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