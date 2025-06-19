«Тоттенхэм» заинтересован в Семеньо

«Тоттенхэм» намерен подписать полузащитника «Борнмута» Антуана Семеньо, сообщил в соцсети X журналист Себастьен Видаль.

По данным источника, трансфер 25-летнего ганца может состояться в летнее трансферное окно.

В сезоне-2024/25 Семеньо в 42 матчах за «Борнмут» во всех турнирах забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт действует до лета 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.