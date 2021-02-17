«Тоттенхэм» заинтересован в приглашении Роджерса на замену Моуринью

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью находится под давлением из-за недавнего неудачного выступления команды в чемпионате Англии. По информации Sportsmail, в лондонском клубе заинтересованы в кандидатуре Брендана Роджерса, который тренирует «Лестер».

Однако по ходу сезона «Тоттенхэм» не рискнет увольнять Моуринью из-за финансовых условий контракта, поэтому клуб хочет дождаться конца чемпионата, прежде чем принимать какое-либо решение.

После 23 матчей «Тоттенхэм» набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ.