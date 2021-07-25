«Тоттенхэм» заинтересован в покупке Марсьяля
22:54
Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль входит в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает Daily Star. «Шпоры» рассматривают вариант с подписанием 25-летнего француза.
«МЮ» готов продать футболиста. Манкунианцы намерены выручить за игрока около 50 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне нападающий сыграл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 9 результативных передач.
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