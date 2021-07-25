Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» заинтересован в покупке Марсьяля

22:54
Теги:

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль входит в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает Daily Star. «Шпоры» рассматривают вариант с подписанием 25-летнего француза.

«МЮ» готов продать футболиста. Манкунианцы намерены выручить за игрока около 50 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 7 голов и 9 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Здесь нет России, но слишком много россиян». Западные СМИ недовольны статусом команды ОКР
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
Олимпиада-2020, медальный зачет: Россия вышла на пятое место
В ЦСКА объяснили, почему Влашич остался в запасе на матч с «Уфой»
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд