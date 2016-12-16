"Тоттенхэм" заинтересован в Баркли

"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Эвертона" Россу Баркли, утверждает Daily Mail. По информации источника, 23-летний защитник не уверен в своем будущем в ливерпульском клубе при новом главном тренере Роналде Кумане.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Баркли провел 14 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.