04:27 16 декабря | ФУТБОЛ — Англия

"Тоттенхэм" заинтересован в Баркли

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"Тоттенхэм" проявляет интерес к защитнику "Эвертона" Россу Баркли, утверждает Daily Mail. По информации источника, 23-летний защитник не уверен в своем будущем в ливерпульском клубе при новом главном тренере Роналде Кумане.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Баркли провел 14 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Stevie G 8

...Адам Лаллана, Натаниель Клайн? Не, не слышал.))

15:19 16 декабря

Хидетоши Наката

Наконец кто-то из топ-клубов обратил внимание на Баркли. Это будет трансфер с приставкой супер! Баркли и Хендерсон это будущее Английского футбола! А еще Шелви!

05:19 16 декабря

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Материалы других СМИ