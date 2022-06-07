«Тоттенхэм» вышел из числа претендентов на Гарета Бэйла

Экс-нападающий «Реала» Гарет Бэйл не вернется в «Тоттенхэм». Лондонский клуб вышел из числа претендентов на 32-летнего валлийца, сообщает The Telegraph.

Ранее появлялась информация, что «Кардифф» лидирует в борьбе за подписание бывшего нападающего «Реала».

По итогам сезона-2021/22 команда заняла 18-е место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона.

Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году, по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, четыре раза выиграл Лигу чемпионов. Всего за мадридский клуб форвард провел 258 матчей и забил 106 голов.

Контракт Бэйла с мадридским клубом истекает в июне. В минувшем сезоне Бэйл из-за травм и проблем со здоровьем провел за мадридцев только семь матчей и забил один мяч.