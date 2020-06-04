«Тоттенхэм» вышел из борьбы за Коутинью

«Тоттенхэм» не будет бороться за полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «шпоры» не намерены пытаться приобрести 27-летнего бразильца или взять его в аренду, поскольку считают запросы каталонского клуба по игроку слишком завышенными. Сообщается, что в футболисте заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл».

Сезон-2019/20 Коутинью проводит на правах аренды в «Баварии». В составе мюнхенской команды он провел 32 матча, на счету бразильца 9 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 56 миллионов евро.