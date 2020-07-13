«Тоттенхэм» выразил соболезнования Орье в связи с гибелью его брата

Официальный Twitter-аккаунт «Тоттенхэма» опубликовал заявление клуба с соболезнованиями в связи с гибелью брата защитника Сержа Орье.

13 июля стало известно, что Кристофер Орье, брат футболиста «шпор», был застрелен неизвестным во Франции. Убийца скрылся с места преступления. Сейчас его ищет полиция.

«Клуб глубоко опечален подтверждением сообщений СМИ о том, что брат Сержа Орье скончался рано утром. Все в Клубе выражают свои искренние соболезнования Сержу и его семье. Наши мысли с ними всеми», — написано в Twitter «Тоттенхэма».

Брата защитника «Тоттенхэма» Орье застрелили во Франции