«Тоттенхэм» выразил соболезнования Орье в связи с гибелью его брата
13 июля 2020, 12:45
Официальный Twitter-аккаунт «Тоттенхэма» опубликовал заявление клуба с соболезнованиями в связи с гибелью брата защитника Сержа Орье.
13 июля стало известно, что Кристофер Орье, брат футболиста «шпор», был застрелен неизвестным во Франции. Убийца скрылся с места преступления. Сейчас его ищет полиция.
«Клуб глубоко опечален подтверждением сообщений СМИ о том, что брат Сержа Орье скончался рано утром. Все в Клубе выражают свои искренние соболезнования Сержу и его семье. Наши мысли с ними всеми», — написано в Twitter «Тоттенхэма».
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