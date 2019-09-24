«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги от клуба четвертого дивизиона

«Тоттенхэм» не смог преодолеть барьер 1/16 финала Кубка английской лиги. Финалисты Лиги чемпионов-2019 уступили «Колчестеру», представляющему четвертый по силе дивизион (лигу 2).

Действующий победитель Кубка «Манчестер Сити» разгромил «Престон Норт Энд» и вышел в 1/8 финала.

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Портсмут» — «Саутгемптон» — 0:4 (0:2)

Голы: Ингс, 21 (0:1). Ингс, 44 (0:2). Седрик Суариш, 77 (0:3). Редмонд, 86 (0:4).

«Лутон Таун» — «Лестер» — 0:4 (0:2)

Голы: Грэй, 34 (0:1). Джастин, 44 (0:2). Тилеманс, 79 (0:3). Ихеаначо, 86 (0:4).

«Уотфорд» — «Суонси» — 2:1 (1:1)

Голы: Уэлбек, 28 (1:0). Сарридж, 34 (1:1). Перейра, 79 (2:1).

«Престон Норт Энд» — «Манчестер Сити» — 0:3 (0:3)

Голы: Стерлинг, 19 (0:1). Габриэл Жезус, 35 (0:2). Ледсон, 42 — в свои ворота (0:3).

«Шеффилд Уэнсдей» — «Эвертон» — 0:2 (0:2)

Голы: Калверт-Льюин, 6 (0:1). Калверт-Льюин, 10 (0:2).

«Колчестер» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:0. Пенальти — 4:3

«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — 5:0 (1:0)

Голы: Мартинелли, 31 (1:0). Холдинг, 71 (2:0). Уиллок, 77 (3:0). Нелсон, 84 (4:0). Мартинелли, 90+2 (5:0).

«Кроули Таун» — «Стоук Сити» — 1:1 (1:1). Пенальти — 5:3

Голы: Воукс, 24 (0:1). Фергюсон, 38 (1:1).