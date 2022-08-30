«Тоттенхэм» выкупил контракт Ромеро у «Аталанты» за 50 миллионов евро

«Тоттенхэм» объявил о подписании полноценного контракта с защитником Кристианом Ромеро. Соглашение рассчитано до 2027 года.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро.

Ромеро присоединился к «Тоттенхэму» из «Аталанты» на правах аренды летом прошлого года. В сезоне-2021/22 24-летний аргентинец провел за «шпор» 30 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.