«Тоттенхэм» выкупил Дансо у «Ланса»

«Тоттенхэм» объявил о подписании полноценного контракта с австрийским центральным защитником Кевином Дансо, который ранее играл за лондонцев на правах аренды.

26-летний футболист в сезоне-2024/25 сыграл за «Ланс» и «Тоттенхэм» в 29 матчах. Он присоединился к английской команде 2 февраля 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Австрии в 25 миллионов евро.

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