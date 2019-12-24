«Тоттенхэм» вычислил фаната, бросившего стаканчик в Кепу и расследует расовое оскорбление Рюдигера

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу инцидентов в матче чемпионата Англии против «Челси» (0:2). Во время игры фанаты оскорбляли на расовой почве защитника соперников Антонио Рюдигера, а один бросил стаканчик во вратаря Кепу Аррисабалагу.

«Мы вычислили и немедленно наложили дисквалификацию на человека, бросившего стаканчик во вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу во время воскресного матча премьер-лиги.

Мы продолжим активно бороться против тех, кто ведет себя подобным образом.

Наше расследование расистских оскорблений Антонио Рюдигера продолжается", — говорится в заявлении «Тоттенхэма».