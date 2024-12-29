«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча АПЛ
«Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон» в матче 19-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 29 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в соцсети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео» (например, в этой группе).
С ключевыми событиями игры «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» можно озакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В 18 турах чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 23 очка, «Вулверхэмптон» — 15. 26 декабря «шпоры» уступили «Ноттингем Форест» (0:1), а «волки» победили «Манчестер Юнайтед» (2:0). В сезоне-2023/24 «Тоттенхэм» занял пятое место в АПЛ, а «Вулверхэмптон» — 14-е.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|17
|13
|3
|1
|40-17
|42
|
2
|Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|
3
|Челси
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|
4
|Нот. Форест
|18
|10
|4
|4
|24-19
|34
|
5
|Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|
6
|Борнмут
|18
|8
|5
|5
|27-21
|29
|
7
|Ман. Сити
|18
|8
|4
|6
|30-26
|28
|
8
|Фулхэм
|18
|7
|7
|4
|26-23
|28
|
9
|Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|
10
|Брайтон
|18
|6
|8
|4
|27-26
|26
|
11
|Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|
12
|Тоттенхэм
|18
|7
|2
|9
|39-26
|23
|
13
|Вест Хэм
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|
14
|МЮ
|18
|6
|4
|8
|21-24
|22
|
15
|Эвертон
|17
|3
|8
|6
|15-22
|17
|
16
|Кр. Пэлас
|18
|3
|8
|7
|18-26
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|18
|4
|3
|11
|29-40
|15
|
18
|Лестер
|18
|3
|5
|10
|22-40
|14
|
19
|Ипсвич
|18
|2
|6
|10
|16-33
|12
|
20
|Саутгемптон
|18
|1
|3
|14
|11-37
|6
|29.12
|17:30
|
Лестер – Ман. Сити
|- : -
|29.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|- : -
|29.12
|18:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|29.12
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|- : -
|29.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|29.12
|20:15
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|- : -
|30.12
|22:45
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ипсвич – Челси
|- : -
|30.12
|23:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|1.01
|20:30
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5