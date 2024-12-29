Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:15

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» сыграют в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон» в матче 19-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 29 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в соцсети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео» (например, в этой группе).

С ключевыми событиями игры «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» можно озакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
29 дек, 18:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Вулверхэмптон

В 18 турах чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 23 очка, «Вулверхэмптон» — 15. 26 декабря «шпоры» уступили «Ноттингем Форест» (0:1), а «волки» победили «Манчестер Юнайтед» (2:0). В сезоне-2023/24 «Тоттенхэм» занял пятое место в АПЛ, а «Вулверхэмптон» — 14-е.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Тоттенхэм Хотспур
Читайте также
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Белорусские спортсмены примут участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лестер» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 17 13 3 1 40-17 42
2
 Арсенал 18 10 6 2 35-16 36
3
 Челси 18 10 5 3 38-21 35
4
 Нот. Форест 18 10 4 4 24-19 34
5
 Ньюкасл 18 8 5 5 30-21 29
6
 Борнмут 18 8 5 5 27-21 29
7
 Ман. Сити 18 8 4 6 30-26 28
8
 Фулхэм 18 7 7 4 26-23 28
9
 Астон Вилла 18 8 4 6 26-29 28
10
 Брайтон 18 6 8 4 27-26 26
11
 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24
12
 Тоттенхэм 18 7 2 9 39-26 23
13
 Вест Хэм 18 6 5 7 23-30 23
14
 МЮ 18 6 4 8 21-24 22
15
 Эвертон 17 3 8 6 15-22 17
16
 Кр. Пэлас 18 3 8 7 18-26 17
17
 Вулверхэмптон 18 4 3 11 29-40 15
18
 Лестер 18 3 5 10 22-40 14
19
 Ипсвич 18 2 6 10 16-33 12
20
 Саутгемптон 18 1 3 14 11-37 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 17:30
Лестер – Ман. Сити
 - : -
29.12 18:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 - : -
29.12 18:00
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
29.12 18:00
Фулхэм – Борнмут
 - : -
29.12 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 - : -
29.12 20:15
Вест Хэм – Ливерпуль
 - : -
30.12 22:45
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
30.12 22:45
Ипсвич – Челси
 - : -
30.12 23:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
1.01 20:30
Брентфорд – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости