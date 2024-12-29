«Тоттенхэм» дома не удержал победу над «Вулверхэмптоном» в АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 19-го тура АПЛ — 2:2.

Гости открыли счет благодаря голу Хван Хи Чхана на 7-й минуте. Спустя пять минут лондонцы отыгрались, отличился Родриго Бентанкур. На 43-й минуте форвард «шпор» Сон Хын Мин не реализовал пенальти, но в компенсированное время к первому тайму лондонцы вышли вперед, забил Бреннан Джонсон.

Ничью гостям принес гол Йоргена Ларсена на 87-й минуте.

«Тоттенхэм» (24 очка) продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» (16) остался на 17-й позиции.

В параллельном матче «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью — 2:2.