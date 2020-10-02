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«Тоттенхэм» возьмет Карлоса Винисиуса в аренду с правом выкупа у «Бенфики»

09:15
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«Бенфика» подтвердила переход нападающего Карлоса Винисиуса в «Тоттенхэм» на правах аренды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, португальский клуб уведомил комиссию по трансферному рынку Португалии об уходе 25-летнего бразильца. Сообщается, что «шпоры» заплатят за аренду 3 миллиона евро, также сделка предусматривает право выкупа в размере 42 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Винисиус провел за «Бенфику» 47 матчей, на его счету 24 гола и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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