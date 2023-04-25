«Тоттенхэм» возместит болельщикам стоимость билетов после выездного разгрома от «Ньюкасла»

«Тоттенхэм» выступил с обращением болельщикам клуба после разгромного поражения от «Ньюкасла» (1:6) в матче чемпионата Англии.

В нем футболисты клуба попросили прощения за проигрыш прямому конкуренту по турнирной таблице АПЛ, а также заявили, что компенсируют болельщикам стоимость билетов на выездную встречу.

После 32 туров, «шпоры» идут на 5-м месте в чемпионате Англии, набрав 53 очка. «Манчестер Юнайтед» (59), занимающий 4-ю строчку имеет две игры в запасе.