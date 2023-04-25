«Тоттенхэм» возместит болельщикам стоимость билетов после выездного разгрома от «Ньюкасла»
«Тоттенхэм» выступил с обращением болельщикам клуба после разгромного поражения от «Ньюкасла» (1:6) в матче чемпионата Англии.
В нем футболисты клуба попросили прощения за проигрыш прямому конкуренту по турнирной таблице АПЛ, а также заявили, что компенсируют болельщикам стоимость билетов на выездную встречу.
После 32 туров, «шпоры» идут на 5-м месте в чемпионате Англии, набрав 53 очка. «Манчестер Юнайтед» (59), занимающий 4-ю строчку имеет две игры в запасе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|32
|23
|6
|3
|77-34
|75
|
2
|Ман. Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|
3
|Ньюкасл
|31
|16
|11
|4
|54-25
|59
|
4
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
5
|Тоттенхэм
|32
|16
|5
|11
|58-51
|53
|
6
|Астон Вилла
|32
|15
|6
|11
|45-41
|51
|
7
|Ливерпуль
|31
|14
|8
|9
|59-38
|50
|
8
|Брайтон
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|
9
|Фулхэм
|31
|13
|6
|12
|44-42
|45
|
10
|Брентфорд
|32
|10
|14
|8
|48-43
|44
|
11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|32
|9
|10
|13
|31-40
|37
|
13
|Вест Хэм
|31
|9
|7
|15
|33-41
|34
|
14
|Вулверхэмптон
|32
|9
|7
|16
|27-44
|34
|
15
|Борнмут
|32
|9
|6
|17
|31-63
|33
|
16
|Лидс
|32
|7
|8
|17
|41-62
|29
|
17
|Лестер
|32
|8
|4
|20
|43-56
|28
|
18
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|28
|
19
|Нот. Форест
|32
|6
|9
|17
|26-59
|27
|
20
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Арсенал – Саутгемптон
|3 : 3
|22.04
|14:30
|
Фулхэм – Лидс
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|1 : 1
|22.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Эвертон
|0 : 0
|22.04
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|2 : 1
|22.04
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|3 : 2
|22.04
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|23.04
|16:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|0 : 4
|23.04
|16:00
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|6 : 1
|24.05
|18:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|32
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|24
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|19
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|15
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|30
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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