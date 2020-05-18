«Тоттенхэм» включился в борьбу за Перишича

Полузащитник «Баварии» Иван Перишич, права на которого принадлежат «Интеру», попал в сферу интересов «Тоттенхэма». «Шпоры» ищут усиление в линию атаки, а 31-летний хорват может недорого обойтись клубу, что идет клубу на руку ввиду кризиса из-за пандемии коронавируса, сообщает Football London.

«Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 миллионов евро по окончании сезона. При этом есть вероятность, что немецкий клуб возобновит переговоры с «Интером» и попытается сбить цену.

В сезоне-2019/20 Перишич провел за «Баварию» 22 матча, на его счету 5 голов и 8 результативных передач.