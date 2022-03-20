«Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», Сон Хын Мин сделал дубль

«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в матче 30-го тура чемпионата Англии. «Шпоры» выиграли со счетом 3:1.

Дубль в составе «Тоттенхэма» оформил нападающий Сон Хын Мин. Еще один мяч защитник «молотобойцев» Курт Зума отправил в свои ворота.

В составе гостей единственный мяч на счету Саида Бенрахма.

«Тоттенхэм» набрал 51 очко и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. «Вест Хэм» опустился на 7-е место (48 очков).