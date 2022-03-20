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Сегодня, 21:26

«Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм», Сон Хын Мин сделал дубль

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
20 марта. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 3:1.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в матче 30-го тура чемпионата Англии. «Шпоры» выиграли со счетом 3:1.

Дубль в составе «Тоттенхэма» оформил нападающий Сон Хын Мин. Еще один мяч защитник «молотобойцев» Курт Зума отправил в свои ворота.

В составе гостей единственный мяч на счету Саида Бенрахма.

«Тоттенхэм» набрал 51 очко и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. «Вест Хэм» опустился на 7-е место (48 очков).

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
20 мар, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:1
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Зума, 9 (1:0), Сон Хын Мин, 24 (2:0), Бенрама, 35 (2:1), Сон Хын Мин, 88 (3:1)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти Регилон (Эмерсон Роял, 88) Ромеро Дайер Дэвис Хейбьерг Бентанкур Сон Хын Мин (Бергвайн, 90+2) Кейн Кулушевски (Лукас Моура, 90+2)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Зума Доусон Масуаку (Пабло Форнальс, 57) Джонсон Лансини (Влашич, 84) Соучек Райс Антонио (Ярмоленко, 56) Бенрама
Предупреждения
Доусон 23’
Судьи
Тэйлор (Англия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Ростов 1
2-й тайм

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
Сон Хын Мин
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Манчестер Сити» с крупным счетом победил «Саутгемптон» в 1/4 финала Кубка Англии

АПЛ: «Астон Вилла» проиграла «Арсеналу», «Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» и другие матчи 30-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
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