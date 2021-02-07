Голы Кейна и Сона принесли «Тоттенхэму» три очка в матче с «Вест Бромвичем»

«Тоттенхэм» принимал «Вест Бромвич» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Лондонский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Голами в составе «шпор» отметились нападающие Харри Кейн и Сон Хын Мин.

Лондонский клуб прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Вест Бромвич» остается в зоне вылета.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

23-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Бромвич Альбион» — 2:0 (0:0)

Голы: Кейн, 54 (1:0). Сон Хын Мин, 58 (2:0).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье (Доэрти, 68), Дэйвис, Санчес, Хейбьерг, Ндомбеле, Сон Хын Мин (Скарлетт, 90+3), Ламела (Бергвайн, 74), Лукас Моура, Кейн.

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Пелтиер, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс, Сойерс (Окай Йокушлу, 78), Галлахер, Снодграсс (Перейра, 80), Грант (Филлипс, 69), Диань.

Предупреждения: Ламела, 64. Снодграсс, 77. Галлахер, 90+5.

Судья: Аттуэлл (Англия).

7 февраля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».