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«Тоттенхэм» ведет переговоры с нападающим «Боруссии» из Менхенгладбаха

21:05
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Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам попал в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает RMC Sport. Стороны ведут переговоры, которые находятся в продвинутой стадии.

За последние дни стороны добились значительного прогресса в обсуждении условий перехода.

В минувшем сезоне сын знаменитого защитника сборной Франции Лилиана Тюрама провел 29 матчей в бундеслиге, забив 8 голов.

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