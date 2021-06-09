«Тоттенхэм» ведет переговоры с нападающим «Боруссии» из Менхенгладбаха
21:05
Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам попал в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает RMC Sport. Стороны ведут переговоры, которые находятся в продвинутой стадии.
За последние дни стороны добились значительного прогресса в обсуждении условий перехода.
В минувшем сезоне сын знаменитого защитника сборной Франции Лилиана Тюрама провел 29 матчей в бундеслиге, забив 8 голов.
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