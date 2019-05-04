В матче 37-го тура чемпионата Англии "Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" со счетом 1:0 благодаря голу Натана Аке в компенсированное время. Отметим, что в составе "шпор" были удалены два игрока. Для "Тоттенхэма" это третье подряд поражение со счетом 0:1 во всех турнирах.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

37-й тур

"Борнмут" – "Тоттенхэм" – 1:0 (0:0)

Гол: Аке, 90+1.

"Борнмут": Траверс, Смит, Клайн, Аке, Кук, Симпсон, Лерма, Кинг, Айб (Муссе, 77), Фрэйзер, Уилсон.

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд (Фойт, 46), Роуз, Триппьер, Санчес, Сиссоко (Дэйвис, 82), Эриксен, Дайер (Ваньяма, 46), Алли, Сон Хын Мин, Лукас Моура.

Предупреждения: Дайер, 11. Алдервейрелд, 23. Сиссоко, 40. Ваньяма, 90+3. Алли, 90+3. Лерма, 90+4.

Удаления: Сон Хын Мин, 43. Фойт, 48.

Судья: Поусон (Англия).

4 мая. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).