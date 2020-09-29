«Тоттенхэм» в серии пенальти выбил «Челси» из Кубка английской лиги

«Тоттенхэм» по пенальти победил «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. В составе «синих» отличился Тимо Вернер, за «шпор» забил Эрик Ламела.

В серии пенальти решающий удар не реализовал полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт. «Тоттенхэм» выиграл серию со счетом 5:4.

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» — 1:1 (0:1). Пенальти — 5:4

Голы: Вернер, 19 (0:1). Ламела, 83 (1:1).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Регилон, Танганга (Кейн, 70), Сиссоко, Дайер, Фернандеш (Хейбьерг, 63), Ндомбеле, Ламела, Бергвайн (Лукас Моура, 76).

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Зума, Чилвелл (Эмерсон, 66), Томори, Ковачич (Канте, 70), Жоржинью, Маунт, Жиру (Абрахам, 76), Вернер, Хадсон-Одои.

Предупреждения: Ковачич, 45+2. Орье, 59. Танганга, 61. Жоржинью, 83.

Судья: Мэйсон (Англия).

29 сентября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».